Nuevos y destacados podcasts creados por latinos en medios públicos que debes escuchar

Las historias sobre latinos que son contadas por los latinos importan todos los días del año. Aquí hay una muestra curada por el equipo de NPR One de varios programas nuevos y destacados creados por latinos de todos los medios públicos que debes escuchar ahora.

El consumo de aguacate se ha disparado en Estados Unidos en la última década. Pero el lado menos visible de esta industria es uno controlado por grupos armados en México, que están usando armas traficadas para tener control sobre esta lucrativa industria. Texas Public Radio's Calibre 60 traza el flujo de aguacates, armas y personas.

Escucha el episodio 1, "Aguacates Mexicanos."

En la primera parte de la nueva serie "Finding Home con DACA" de How To LA de LAist Studios, el presentador Brian De Los Santos se prepara para hacer algo que no ha hecho en 30 años: viajar a México.

De Los Santos es uno de los miles de californianos que viven con Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. El programa de inmigración de la época de Obama permite que las personas con estatus de residente temporal obtengan un permiso de trabajo, paguen la matrícula estatal y reciban una licencia de conducir. Pero hay muchas libertades que no otorga, como viajar libremente fuera de los Estados Unidos.

Siga el viaje de De Los Santos (en ingles) y aprenda sobre el proceso de "advance parole" que hizo posible el viaje.

La temporada más reciente de Port of Entry de KPBS se centra en la comida y la migración. Los presentadores Natali Gonzalez y Alan Lilienthal comparten historias sobre cómo la comida ha cambiado las ciudades en las zonas fronterizas.

Este episodio sigue a dos refugiados haitianos que dejaron su país de origen para encontrar trabajo en Sudamérica hasta que llegaron finalmente a Tijuana.

La puertorriqueña Patricia Velásquez ha pasado toda su vida escuchando reguetón. Es parte de su identidad. Pero cuando le hicieron un cuestionamiento sobre el contenido de las canciones, comenzó una investigación que la llevaría a crear algo completamente nuevo sobre el género musical.

Escucha aquí.

Janice Llamoca fue una de los cientos de niños, en su mayoría latinos, que conformaron la escena de fiestas clandestinas de Los Ángeles en la década de 2000. Pero de adulta, pensó que había dejado todo eso atrás. Hasta que un día se enteró del caso sin resolver de Emmery Muñoz, un estudiante de secundaria de 14 años. Su cuerpo fue encontrado en una bodega que, según las autoridades, se usaba para hacer fiestas.

En el episodio 1 (en ingles), Llamoca nos lleva de vuelta a sus propios días de fiesta clandestina para descubrir por qué el caso de Emmery sigue sin resolverse.

En este episodio de Salud de GBH exploramos las causas que convierten al sistema de salud de Estados Unidos en uno de los más costosos y complicados del mundo. Expertos e investigadores explican cuáles son las barreras que obstaculizan el acceso a servicios de salud de calidad para los latinos en Estados Unidos.

Escucha aquí.

La segunda temporada de La Brega de WNYC Studios y Futuro Studios explora la exportación más poderosa de Puerto Rico, su música: desde la superestrella Bad Bunny hasta las salsas clásicas.

Esucha el primer episodio, "Preciosa" — El otro himno.

No hay otro lugar en el país como el sur de la Florida. Desde los Cayos hasta Palm Beach, Sundial de WLRN le trae las historias que hacen que la región sea única.

En este episodio, el autor cubanoamericano Alex Segura habla con Carlos Frías sobre su nuevo libro de Marvel, "Araña and Spider-Man 2099: Dark Tomorrow," y cómo la tienda de cómics de su infancia aún lo inspira.

